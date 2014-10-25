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 第2版 今日要闻
·第七届金博会聚焦科技金融
·“楚天之恋”相亲文化节明日举行
·图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路
·图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳
·珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆
·省公安厅出台十项措施关爱民警
楚天都市报电子版
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2 今日要闻 2014.10.25 星期六
省公安厅出台十项措施关爱民警
    楚天都市报讯 （记者吴昌华 通讯员龚轩）昨日，省公安厅出台《关爱民警十项措施》，让公安民警拥有更健康的身体状态，打造更加过硬的警队，从而更好地投入打击犯罪和服务群众。
    措施提出，精简机关，充实基层，让警力向基层所队和核心战斗力警种倾斜，科学调整勤务模式，探索建立弹性工作制。每年组织全省公安民警进行一次体检，建立健康档案和就医绿色通道。严格落实民警年休假制度，确保民警年休假率达到95%以上。为一线执法执勤民警配齐必要的武器、警械以及防护装备，建立民警交通事故预防机制。


   