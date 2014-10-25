第七届金博会聚焦科技金融“楚天之恋”相亲文化节明日举行图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆省公安厅出台十项措施关爱民警
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 第2版 今日要闻
·第七届金博会聚焦科技金融
·“楚天之恋”相亲文化节明日举行
·图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路
·图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳
·珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆
·省公安厅出台十项措施关爱民警
楚天都市报电子版
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2 今日要闻 2014.10.25 星期六
珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆
    楚天都市报讯 （记者李晓梦 陈艳梅 姚品 通讯员陈海索 曹兴胜 赵婉吟 赵彦平）昨日上午，武汉江夏收藏协会向中山舰博物馆捐赠抗战文物45件，纪念武汉沦陷暨中山舰金口水域蒙难76周年。
    此次捐赠的文物中，日本侵占武汉的日本《福冈日日新闻》特大号外专刊十分显眼。这份报纸的出版时间是1938年10月28日，5幅反映日军攻入武汉的照片占据了整个版面，照片由当时的日本随军记者拍摄，这份当年的报纸成为侵华日军犯下种种罪行的铁证。


   