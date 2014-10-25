查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 今日要闻 ·第七届金博会聚焦科技金融 ·“楚天之恋”相亲文化节明日举行 ·图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路 ·图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳 ·珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆 ·省公安厅出台十项措施关爱民警 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 第七届金博会聚焦科技金融 · “楚天之恋”相亲文化节明日举行 · 图文：万吨桥梁“转体”跨越京广 · 图文：攒钱五年买辆新车 一夜之 · 珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆 · 省公安厅出台十项措施关爱民警 2 今日要闻 2014.10.25 星期六 图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳 可能晚上有人扔烟头引燃垃圾所致 青山警方正在调查 楚天都市报讯 图为：车辆严重烧毁 记者曲严摄



（记者张皓）辛辛苦苦积攒了五年钱，终于买了一辆私家轿车。不料夜里停在小区楼下，早上发现已被烧成了铁壳。昨日上午，看着惨不忍睹的爱车，家住青山区119街的居民李先生夫妇欲哭无泪。

事发119街11门前，昨日上午9时许，记者来到现场看到，一辆成色很新的大众朗逸轿车，两个后车轮已被烧焦，后半部分车体被烧成了空壳。右边车轮残骸旁，有一大堆燃烧过的垃圾灰烬。

“当时太吓人了！”一楼住户苏先生说，昨日凌晨4时许，他被刺耳的轿车报警声惊醒，后来又听到噼里啪啦的声音。他起床查看，发现停在小区走道的一辆轿车后部燃起大火，眼看火势越来越大，苏先生担心油箱爆炸，不敢出门施救，只能躲在厨房里透过窗户观察情况并报警。

车主李先生夫妇介绍，他们就住6楼，听到轿车报警声，还以为是早上堵车了，后来还是邻居来叫门，才知道竟是自家的轿车起火了。还好油箱里的油剩得不多，汽车尾部虽然一直燃烧但没有爆炸，报警后消防官兵赶来，用了10多分钟，才将大火扑灭。

“我们是普通工薪阶层，好不容易积攒了五年，今年元月份才购买了这辆私家车，花去了16万元，现在却烧成这样……”车主李先生的妻子，说着说着眼泪就出来了。事发后她拨打保险公司的电话，对方称车辆自燃意外险不赔。

该小区年代较为久远，业主车辆大都临时靠路边停放。现场有多位居民分析，可能是有人夜里路过时，将未熄灭的烟头丢进轿车旁边的垃圾，引燃了垃圾堆，殃及旁边的轿车。

记者看到，现场10多米开外有个城市监控探头，事发后，钢花派出所民警及青山公安分局刑警均来勘查了现场。目前，此事正在进一步调查中。





