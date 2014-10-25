第七届金博会聚焦科技金融“楚天之恋”相亲文化节明日举行图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆省公安厅出台十项措施关爱民警
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 第2版 今日要闻
·第七届金博会聚焦科技金融
·“楚天之恋”相亲文化节明日举行
·图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路
·图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳
·珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆
·省公安厅出台十项措施关爱民警
楚天都市报电子版
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2 今日要闻 2014.10.25 星期六
图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳
可能晚上有人扔烟头引燃垃圾所致 青山警方正在调查
    楚天都市报讯 图为：车辆严重烧毁 记者曲严摄

    （记者张皓）辛辛苦苦积攒了五年钱，终于买了一辆私家轿车。不料夜里停在小区楼下，早上发现已被烧成了铁壳。昨日上午，看着惨不忍睹的爱车，家住青山区119街的居民李先生夫妇欲哭无泪。
    事发119街11门前，昨日上午9时许，记者来到现场看到，一辆成色很新的大众朗逸轿车，两个后车轮已被烧焦，后半部分车体被烧成了空壳。右边车轮残骸旁，有一大堆燃烧过的垃圾灰烬。
    “当时太吓人了！”一楼住户苏先生说，昨日凌晨4时许，他被刺耳的轿车报警声惊醒，后来又听到噼里啪啦的声音。他起床查看，发现停在小区走道的一辆轿车后部燃起大火，眼看火势越来越大，苏先生担心油箱爆炸，不敢出门施救，只能躲在厨房里透过窗户观察情况并报警。
    车主李先生夫妇介绍，他们就住6楼，听到轿车报警声，还以为是早上堵车了，后来还是邻居来叫门，才知道竟是自家的轿车起火了。还好油箱里的油剩得不多，汽车尾部虽然一直燃烧但没有爆炸，报警后消防官兵赶来，用了10多分钟，才将大火扑灭。
    “我们是普通工薪阶层，好不容易积攒了五年，今年元月份才购买了这辆私家车，花去了16万元，现在却烧成这样……”车主李先生的妻子，说着说着眼泪就出来了。事发后她拨打保险公司的电话，对方称车辆自燃意外险不赔。
    该小区年代较为久远，业主车辆大都临时靠路边停放。现场有多位居民分析，可能是有人夜里路过时，将未熄灭的烟头丢进轿车旁边的垃圾，引燃了垃圾堆，殃及旁边的轿车。
    记者看到，现场10多米开外有个城市监控探头，事发后，钢花派出所民警及青山公安分局刑警均来勘查了现场。目前，此事正在进一步调查中。


   