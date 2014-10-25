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 第2版 今日要闻
·第七届金博会聚焦科技金融
·“楚天之恋”相亲文化节明日举行
·图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路
·图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳
·珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆
·省公安厅出台十项措施关爱民警
楚天都市报电子版
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2 今日要闻 2014.10.25 星期六
图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路
为二环线实现年底通车打下基础
    楚天都市报讯 图为：桥梁开始转体 记者王翮摄

    （记者胡勇谋 通讯员徐云华 肖秀珠 郭海生 孟立 实习生唐瑞峰）一座重达万吨的桥梁梁体，缓缓旋转54度，跨越京广铁路。昨日，鹦鹉洲长江大桥武昌岸接线梅家山立交跨铁路转体桥顺利合龙。
    当日下午1时16分，81.5米长的桥梁梁体，以每分钟0.73米的速度，顺时针旋转54度。2时12分，桥梁成功与东侧顺利对接。
    据了解，该桥顺利转体合龙，为二环线主线年底通车创造了条件。


   