查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 今日要闻 ·第七届金博会聚焦科技金融 ·“楚天之恋”相亲文化节明日举行 ·图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路 ·图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳 ·珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆 ·省公安厅出台十项措施关爱民警 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 第七届金博会聚焦科技金融 · “楚天之恋”相亲文化节明日举行 · 图文：万吨桥梁“转体”跨越京广 · 图文：攒钱五年买辆新车 一夜之 · 珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆 · 省公安厅出台十项措施关爱民警 2 今日要闻 2014.10.25 星期六 图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路 为二环线实现年底通车打下基础 楚天都市报讯 图为：桥梁开始转体 记者王翮摄



（记者胡勇谋 通讯员徐云华 肖秀珠 郭海生 孟立 实习生唐瑞峰）一座重达万吨的桥梁梁体，缓缓旋转54度，跨越京广铁路。昨日，鹦鹉洲长江大桥武昌岸接线梅家山立交跨铁路转体桥顺利合龙。

当日下午1时16分，81.5米长的桥梁梁体，以每分钟0.73米的速度，顺时针旋转54度。2时12分，桥梁成功与东侧顺利对接。

据了解，该桥顺利转体合龙，为二环线主线年底通车创造了条件。





