查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 今日要闻 ·第七届金博会聚焦科技金融 ·“楚天之恋”相亲文化节明日举行 ·图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路 ·图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳 ·珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆 ·省公安厅出台十项措施关爱民警 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 第七届金博会聚焦科技金融 · “楚天之恋”相亲文化节明日举行 · 图文：万吨桥梁“转体”跨越京广 · 图文：攒钱五年买辆新车 一夜之 · 珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆 · 省公安厅出台十项措施关爱民警 2 今日要闻 2014.10.25 星期六 相约金秋再筑鹊桥 良辰美景静待佳人 “楚天之恋”相亲文化节明日举行 楚天都市报讯 （记者汪杭 李晓梦 通讯员贺茂林 实习生何芳）“楚天之恋·青春湖北”第九届湖北青年相亲文化节，将于明日举行，本报记者昨日探班活动场地。

本届活动主场地设在汉口江滩公园市政广场（粤汉码头和三阳门之间），正值深秋时节，清风徐徐送来沁人花香，纵目远眺，长江澄净如练，芦苇浩荡摇曳。步入临江步道，灌木扶疏落英点缀，恰好踱步漫谈，草地绵柔野花缤纷，正该执手同行。

活动现场“主舞台区”给嘉宾提供一展才艺的机会，主舞台前方设置两个“8分钟相亲区”，给青年男女创造8分钟面对面的交流机会，紧邻的便是“相亲区”，姻缘墙上集中展示数千名报名嘉宾信息。而主舞台的两侧是“爱情街区”和“互动游戏区”，精心准备了爱情套环、爱情一线牵等精彩游戏。婚俗文化展示区、微爱公益区、青年创业成果展示区既可漫步小憩，更是拓展聊天话题的好场所。

根据天气预报，明日晴朗，可谓秋风送爽，良辰美景，只待单身男女嘉宾大胆走出来，勇敢说出爱。





