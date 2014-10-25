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今日要闻
2014.10.25 星期六
相约金秋再筑鹊桥 良辰美景静待佳人
“楚天之恋”相亲文化节明日举行
楚天都市报讯 （记者汪杭 李晓梦 通讯员贺茂林 实习生何芳）“楚天之恋·青春湖北”第九届湖北青年相亲文化节，将于明日举行，本报记者昨日探班活动场地。
本届活动主场地设在汉口江滩公园市政广场（粤汉码头和三阳门之间），正值深秋时节，清风徐徐送来沁人花香，纵目远眺，长江澄净如练，芦苇浩荡摇曳。步入临江步道，灌木扶疏落英点缀，恰好踱步漫谈，草地绵柔野花缤纷，正该执手同行。
活动现场“主舞台区”给嘉宾提供一展才艺的机会，主舞台前方设置两个“8分钟相亲区”，给青年男女创造8分钟面对面的交流机会，紧邻的便是“相亲区”，姻缘墙上集中展示数千名报名嘉宾信息。而主舞台的两侧是“爱情街区”和“互动游戏区”，精心准备了爱情套环、爱情一线牵等精彩游戏。婚俗文化展示区、微爱公益区、青年创业成果展示区既可漫步小憩，更是拓展聊天话题的好场所。
根据天气预报，明日晴朗，可谓秋风送爽，良辰美景，只待单身男女嘉宾大胆走出来，勇敢说出爱。