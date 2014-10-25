第七届金博会聚焦科技金融“楚天之恋”相亲文化节明日举行图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆省公安厅出台十项措施关爱民警
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·第七届金博会聚焦科技金融
·“楚天之恋”相亲文化节明日举行
·图文：万吨桥梁“转体”跨越京广铁路
·图文：攒钱五年买辆新车 一夜之间烧成空壳
·珍贵抗战文物捐给中山舰博物馆
·省公安厅出台十项措施关爱民警
楚天都市报电子版
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2 今日要闻 2014.10.25 星期六
相约金秋再筑鹊桥 良辰美景静待佳人
“楚天之恋”相亲文化节明日举行
    楚天都市报讯 （记者汪杭 李晓梦 通讯员贺茂林 实习生何芳）“楚天之恋·青春湖北”第九届湖北青年相亲文化节，将于明日举行，本报记者昨日探班活动场地。
    本届活动主场地设在汉口江滩公园市政广场（粤汉码头和三阳门之间），正值深秋时节，清风徐徐送来沁人花香，纵目远眺，长江澄净如练，芦苇浩荡摇曳。步入临江步道，灌木扶疏落英点缀，恰好踱步漫谈，草地绵柔野花缤纷，正该执手同行。
    活动现场“主舞台区”给嘉宾提供一展才艺的机会，主舞台前方设置两个“8分钟相亲区”，给青年男女创造8分钟面对面的交流机会，紧邻的便是“相亲区”，姻缘墙上集中展示数千名报名嘉宾信息。而主舞台的两侧是“爱情街区”和“互动游戏区”，精心准备了爱情套环、爱情一线牵等精彩游戏。婚俗文化展示区、微爱公益区、青年创业成果展示区既可漫步小憩，更是拓展聊天话题的好场所。
    根据天气预报，明日晴朗，可谓秋风送爽，良辰美景，只待单身男女嘉宾大胆走出来，勇敢说出爱。


   