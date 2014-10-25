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中国人民银行副行长潘功胜，全国人大常委会委员、民建中央副主席辜胜阻，中国证监会纪委书记王会民，中国保监会主席助理梁涛，科技部秘书长李平，省领导阮成发、傅德辉、郭生练、郭跃进，武汉市市长唐良智等出席。开幕式由副省长曹广晶主持。

王国生在致辞中说，经过多年探索实践，武汉金博会已成为银政企合作的桥梁和科技金融领域交流的重要平台，极大提升了湖北金融业的综合实力和武汉区域金融中心的品牌效应。今年的金博会以“推进科技金融改革创新、服务经济转型升级增效”为主题，紧扣改革新要求，顺应发展新常态，进一步拓展了科技与金融同步创新、融合发展的新空间，必将为传播金融文化、促进金融改革，推动湖北创新发展、转型发展发挥更重要作用。

王国生指出，近年来，湖北积极推动科技创新和金融创新“双轮驱动”，先后出台了一系列鼓励科技金融创新的政策措施，有力推动了湖北高新技术产业和金融业的发展。2013年，我省高新技术产业增加值达到3600多亿元，金融业增加值突破1000亿元，东湖高新区综合排名跃入全国三甲。湖北科技金融改革创新既任重道远，又潜力巨大。我们将以本届金博会为新起点，进一步加快湖北金融业改革发展步伐，推进现代金融组织体系、市场体系和金融产品、服务创新，提升金融服务自主创新战略的能力和水平，加快推进武汉区域金融中心建设，为实现“建成支点，走在前列”提供强有力的金融支撑。

本届金融博览会暨创业投资大会由科技部、中国人民银行、湖北省政府、武汉市政府联合主办。中国银监会、中国证监会、中国保监会为大会支持单位。开幕式后，举办了主题论坛。全国189家银行、证券、期货、基金、保险等金融机构总部领导出席开幕式。在为期2天的时间里，还将举办多场专题论坛和地方金融发展专题研讨班等系列活动。

省政府秘书长王祥喜，省直有关部门、省内各金融机构和市州县有关负责同志参加。





