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要闻
2014.10.25 星期六
武汉9月份房价同比下降1.6%
全国70个大中城市全部停涨
楚天都市报讯 图为：湖北“一主两副”9月份房价同比数据 绘图/邬雪婷
本报记者丁红森
国家统计局昨日发布了9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。数据显示，新建商品住宅与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有69个，持平的城市只有厦门1个，二手住房的价格则环比全部下降。同比下降的城市由上月的19个快速增加到目前的58个，下跌态势进一步明朗。
上海广州同比首现下降
根据公布的数据，新建商品住宅(不含保障性住房)价格与上月相比，70个大中城市中，除厦门房价持平外，商品房价格下降的城市有69个。环比价格变动中，最小降幅为0.4%，为三亚市；桂林等三个城市最大降幅为1.9%。此外，福州、重庆9月份商品房价格也较上月下降1.8%。
9月份，新建商品住宅价格同比上涨的城市大幅减少。70个大中城市中，9月份同比上涨城市只有10个，下降的城市有58个，持平的城市有2个。而8月同比上涨的城市高达48个，价格下降的城市有19个。一个月间，大部分城市同比由涨转跌。
9月份同比涨幅最高为厦门的4.9%，最低的为杭州下降7.9%。北上广深一线城市房价同比仅北京微涨0.4%、深圳涨0.3%，而上海和广州同比均首次出现下降，分别下降0.9%和0.6%。
据上海易居研究院测算，9月份70个大中城市房价的平均同比跌幅为1.2％，这是今年以来首次出现同比下滑现象。
湖北三城同比均下跌
湖北三大城市武汉、襄阳、宜昌的新建商品房均连续第2个月同比下降。这意味着，理论上去年8月前购房者目前处于亏损状态。房价同比看，襄阳跌幅最大，下跌1.9%，武汉同比跌1.6%，宜昌居中跌1.7%。
从环比看，湖北三个城市均环比下跌4个月以上。总体看，湖北房价下跌是从外围向中心传递，襄阳、宜昌房价先于武汉1个月止涨或下跌。9月份，武汉环比下跌最明显，达0.9%，其次是襄阳下跌0.8%，宜昌下跌0.7%。
从分类户型看，武汉90-144平方米之间的主流户型降价最明显，同比降幅1.9%，而90平方米以下的小户型降幅为1.5%，大户型则仅降0.8%。市场人士分析，在下跌形势中，小户型由于总价不高，相对抗跌；大户型则以高档高质的住宅居多，消费人群更看中的是环境和质量，价格也相对稳定；而销量最大的中间户型，是消费热点也是降价的重点。