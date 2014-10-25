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图为：虽然受了伤，但救人的女护士李洁不后悔

图为：事发现场的玻璃已被重新装上

图为：父母看望李洁



本报记者叶文波 卢成汉 特约记者荆生 通讯员陈双燕 李庆



23日清晨5时50分，荆门市第一人民医院一位男性癌症患者，用病房椅子砸破17楼封闭的玻璃窗跳楼。听到响声，当班的90后女护士李洁第一时间冲上去施救，险些被拖下高楼，其右手肌腱被碎玻璃割断，幸亏被另一护士及时拽回，才捡回一命，但患者还是不幸坠楼。

昨日，躺在病床上的李洁自责地说，“如果我力气大一些，兴许能拉住跳楼病友。”



事发经过

冲进病房施救跳楼患者 半身已被惯性带出窗外



昨日下午4时，阳光透过窗户，洒进荆门市第一人民医院13楼骨科一病区。

李洁躺在病床上，正在输液。“没能救回患者，她满心自责。其实她已经尽力了。”获知情况的住院患者对记者说。

回忆起一天前的发生的惊险一幕，李洁仍觉得十分愧疚，“受点伤其实没什么，主要是人没能救下来……”

李洁告诉记者，23日清晨5点50分左右，在17楼呼吸内科，一夜未眠的她刚刚为一名患者换药。在经过1717病房时，她听到玻璃被砸的声音。循声望去，只见50床着病号服的男子朱某，用椅子砸破了病房内玻璃，蹲在了窗台上，正准备往下跳。

“不好，他可能要轻生。”想到这里，李洁尖声大喊：快来救人啊！

说时迟那时快，她一个箭步冲上去双手揪住朱某背部上衣，但朱某却反身掰她的手，不让她施救。李洁却死死抓住朱某的衣服不放。此时，朱某开始往下跳，由于朱某是四十多岁的男士，李洁被其跳楼的惯性带着趴在了窗台上，上半身已经悬到窗外。

听到李洁的呼声，另一名护士王冰也冲进病房。

此时，王冰眼前，病人朱某身体几乎悬空，李洁也倒挂在窗台上，情况十分危急，她拼命上前抱住李洁腰部。时间紧急，李洁根本没有注意，自己的胳膊已被尖锐的玻璃切割开。10多秒的时间，肌腱断裂的李洁没有能救回已经跳下的患者。



伤后抢救

右手肌腱被碎玻璃割断 手术3小时才缝合好



“我将李洁抱下后，发现她手臂一直在滴血，剪开她衣袖发现，手臂绽出10余厘米的伤口，连骨头都看得见。”王冰回忆道。

医院护士长刘海燕和其他医护人员闻讯赶到1717病房时，这才发现李洁的右手臂鲜血直流，同事们立即将她送到手术台上。

现场，李洁因失血过多陷入半昏迷。

骨科医生紧急为她做清创缝合加肌腱吻合术，手术进行了3个多小时才完成。

“伤口深达骨头，有近30平方厘米的创面，输血1000多毫升。”李洁的主治医生邬医生称，手术虽然很成功，但会留下疤痕，李洁右手臂尺侧腕伸肌腱断裂。进行手术后，已将她转到医院骨外科，李洁即便康复，手功能也会受到影响，不能拎重物。

23日中午11时许，李洁手术完毕后，回到病房。虽然给她吃了镇定药，但她仍睁着大大的眼睛。

“我不敢闭眼睡觉，有些后怕。”李洁的麻醉药劲过去后说，如果有一个人和我一起拉，我的劲再大一点，就可以把患者救下来。



人物素描

刚入职一年的小姑娘 能吃苦能耐劳乐于帮人



李洁奋不顾身救患者而受伤后，荆门市一医院领导迅速来到看望李洁和王冰。医院所有科室都派代表来慰问看望了两人，大家对两人的义举敬佩不已。

昨日，荆门市一医院住院部呼吸内科护士长刘海燕介绍，李洁父母在荆门打工，她做护士一年多，虽然时间不长，但她很是尽职尽责。

有一次，李洁本可以到点就下班的，但为了照顾一个张姓病人，晚了一个多小时才下班，由于没带雨伞被雨淋湿感冒，但第二天她依然坚持上班，她却说，不上班反而不舒服。

刘海燕还清晰地记得，一位在重症监护室（RICU）的病人突然大便在裤子里，前往探视的家属捂起了鼻子，而李洁却主动上前清理。

事发头天的下午5时，本该下班的李洁与王冰等3名同事，还在医院练习重症抢救方面的动作，8时许才结束，4个小时后，她接着值夜班。

王冰已经做了多年护士，已经是一个男孩的妈妈。护士长刘海燕说，王冰工作严谨，从不出错，热爱本职工作，平时也喜欢帮助他人和患者。

荆门市第一人民医院党委书记张士相说，医院已号召全院干部职工学习李洁舍己救人的精神，学习她爱岗敬业，对待患者如亲人的职业操守。



调查

警方认定跳楼患者系自杀



针对朱某坠亡一事，荆门警方进行了调查。警方称，朱某42岁，天门人，因患肺癌于10月10日住进荆门市第一人民医院。朱某是趁看护亲属离开时，砸破窗户跳楼身亡的，排除了他杀的可能。

据该院医护人员介绍，住院期间，朱某一直有家人陪护。事发后，院方找其妻子了解情况，其妻子十分悲痛地说，当天凌晨5时许，陪护朱某的有她本人和两名亲戚，当时丈夫朱某吵着要吃东西，随后两名亲戚离开病房去外面购买。朱某以洗脸为由，要求她去打热水。可是热水还没打回，朱某就砸破医院窗户往下跳。



对话

救人护士遗憾没有把人救下来



记者：救人一刻有没有想过会有危险？

李洁：没有多想，也没有时间想，救人是最要紧的。

记者：现在想起来，怕不怕？

李洁：有点怕，想起来有点后怕，这是我人生第一次经历这样的场面。

记者：救人受了伤，右手可能受影响，事后后悔吗？

李洁：不后悔。一点都不。唯一就是感觉心有余而力不足，没有把人救下来。

记者：别人都称赞你是最美护士，你怎么看待网友的赞誉？

李洁：这个真是不敢当，我是护士，救人是我的本职工作。换做是别人，也会这么做。





